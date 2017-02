Bewusst gesund - Das Magazin

Medizin-Detektive – Pathologen entscheiden über Therapien

Die moderne Pathologie hat hauptsächlich mit lebenden Patienten zu tun und ist aus dem klinischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Gerade in der Krebstherapie sind es die Pathologen, die die Grundlagen für wichtige Therapieentscheidungen treffen. So geht es etwa während Operationen darum, ob der Chirurg weiterarbeitet und noch mehr Tumorgewebe zu entfernen hat oder die OP beenden kann. Aber auch über die Behandlung nach einer Krebsoperation wird meist in der Pathologie entschieden. Mittlerweile können die Pathologen auch immer öfter genetische Analysen liefern und damit definieren, welches Krebsmedikament bei welchem Tumor am besten wirken wird. Ähnliches gilt auch für die Auswahl von Antibiotika bei entzündlichen Erkrankungen – angesichts der zunehmenden Resistenzen ein hochaktuelles Thema. Nach einer Biopsie ist es ebenfalls das Urteil des Pathologen, das über die richtige Behandlung entscheidet.



Gestaltung: Christian Kugler