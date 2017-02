Die Barbara Karlich Show 10 Gebote, 100 Verbote: Sind wir überhaupt noch freie Menschen?

Sind wir auf dem Weg in eine moderne Verbotsgesellschaft? Werden wir immer mehr entmündigt, in unserem selbständigen Denken eingeschränkt und zu Regelbefolgern erzogen - oder sind Verbote in unserer heutigen Zeit notwendig, um gemeinsam in geregelter Sicherheit zu leben?

Margarete, 64, Straftschriftführerin in Pension aus Salzburg, ist laut eigener Aussage eine wahre "Gesetzesfanatikerin". So kennt man sie in ihrer Nachbarschaft sehr gut als Verfechterin von Regeln und Geboten, denn wer sich nicht an diese hält, bekommt es mit der "Margarete" zu tun. Für sie wird die Freiheit des einzelnen Menschen nämlich erst durch Regeln umsetzbar. "In meinen Augen muss man Menschen Richtlinien geben, um sie vor Fehlern zu bewahren und ihre Sicherheit zu gewährleisten." Was die resolute Mittsechzigerin aus verschiedenen Konfliktmanagement-Seminaren gelernt hat und wie sie für klare Ge- und Verbote kämpft, wird sie uns in der heutigen Sendung erzählen.