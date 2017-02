Seitenblicke

*Falco: Zu seinem Todestag

An seinem 19. Todestag erinnern die Seitenblicke an Österreichs größten Popstar. Wir sprachen mit Falco in seinem Domizil in der Dominikanischen Republik, damals stand er vor der Veröffentlichung seines letzten großen Hits "Out of the Dark".