Zeit im Bild

Die SPÖ fliegt in Graz aus dem Stadtsenat / Bundeskanzler Kerns Antrittsbesuch bei Bundespräsident Van der Bellen / Bundeskanzlerin Merkel wurde von der Union zur offiziellen Kanzlerkandidatin gekürt / Der konservative Präsidentschaftskandidat Fillion will nicht aufgeben und startet eine Gegenoffensive - Dazu eine Liveschaltung nach Paris / Das Rote Kreuz nimmt keine Blutspenden von Männern, die mit Männern Geschlechtsverkehr hatten / Die Asfinag investiert 1,2 Milliarden im Jahr 2017 / Die 120 Tage von Sodom werden in Zürich von Milo Rau inszeniert / Die Ski-WM in St. Moritz wurde heute eröffnet