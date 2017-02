Die Grazer Gemeinderatswahl 2017

Die zweitgrößte Stadt Österreichs wählt am 5.2.2017 einen neuen Gemeinderat und damit indirekt auch den Bürgermeister.

Siegfried Nagl amtiert seit 2003 in Graz und kandidiert damit heuer zum dritten Mal für das Amt des Stadtoberhauptes. Der ORF Steiermark produziert am Wahltag eine Live-Sondersendung aus dem Grazer Rathaus mit den aktuellen Ergebnissen, Analysen und Statements der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Regie führt Helmut Gürtl.

Bis 18.50 Uhr