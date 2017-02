Harrys liabste Hütt'n Kreischberg - Murau

Gemeinsam fahren sie zur ersten Hütte, dem Panorama-Schirm am Gipfel des Kreischbergs in 2000m Seehöhe. Hüttenwirt Kurt Moser ist gelernter Koch und Kellner, seit einem Jahr betreibt er die Hütte und serviert Harry Muffins und Cupcakes. Denn, so seine Idee, die Leute haben gerne in der Früh noch ein zweites Frühstück oder eine Jause bevor sie runterfahren. Daher gibt’s eine Konditorei mit diesen und anderen Köstlichkeiten.