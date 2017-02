Seitenblicke

*Der Semperopernball in Dresden / *Auf den Spuren von Karl May /*FALCO - Die Legende lebt

Wenn 4 Blutsbrüder auf der Bühne des Rabenhof an "ihren" Karl May denken, dann ist das ein exquisites Vergnügen, insbesondere, wenn es sich dabei um Guido Tartarotti, Thomas Glavinic, Thomas Maurer und Armin Wolf handelt...

*FALCO - Die Legende lebt

Was würde er heute machen, wenn er noch am Leben wäre? Wie war er so, zu seinen Kollegen, im Umgang mit Journalisten? Was hat das Phänomen Falco ausgemacht? Eine Doku, die jetzt im ORF präsentiert wurde, beantwortet einige Fragen. Und ab Montag, seinem Todestag, ehren die Seitenblicke und "Guten morgen Österreich" den Falken...