ZIB

Graz wählt neuen Gemeinderat. Die erste Hochrechnung und erste Analyse / Rumäniens Regierung lenkt ein / Le Pen eröffnet Wahlkampf / Trump gegen die Richter. Nächste Runde im Streit um Einreiseverbot / IV Präsident in der Pressestunde für mehr Frauen in Vorständen aber gegen Quote / Schlierenzauer schwer gestürzt