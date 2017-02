Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Arbeiten

Die Bundesregierung will nach einem Wochenende der langen Verhandlungen mit der Arbeit durchstarten. Sonntagabend wurde die Einigung verkündet, Montag die Presse informiert und Dienstag der Nationalrat. In einer Regierungserklärung haben Kanzler und Vizekanzler ihre Vorhaben detailliert vorgestellt. Kritik kommt naturgemäß von der Opposition, aber auch in den Regierungsparteien gibt es Vorbehalte. Max Biegler war dabei.



Gast im Studio ist der Politologe Anton Pelinka