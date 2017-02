Pressestunde mit Georg Kapsch, Präsident Industriellenvereinigung

Licht und Schatten sieht die Industrie im neuen Regierungsprogramm. So lobt die Industriellenvereinigung ausdrücklich die geplanten Investitionsanreize für Unternehmen und die Milderung der kalten Progression, kritisiert aber die Auslagerung der Arbeitszeitflexibilisierung an die Sozialpartner. Warum will Kapsch diese Materie nicht auf der Ebene von Gewerkschaft und Wirtschaft belassen? Welche Maßnahmen fehlen der Industrie im Bildungsbereich? Und warum rechnet die Industrie nach den mageren Jahren jetzt mit einem Aufschwung?



