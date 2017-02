Orientierung ORIENTIERUNG WH am 7.2.2017, 10.30 Uhr, ORF III

Ein Großmeister setzt seinen Großkanzler vor die Tür. Die Affäre landet beim Papst. Und am Ende muss der Großmeister gehen, während sein Großkanzler bleibt. Das sind die Eckpunkte eines Machtkonfliktes, der den Malteserorden in den vergangenen Wochen erschüttert hat. Großmeister Matthew Festing ist abgetreten, der Österreicher Ludwig Hoffmann-Rumerstein hat interimistisch die Leitung des traditionsreichen katholischen Ordens übernommen. Jetzt scheint also Ruhe einzukehren. Doch sind die Differenzen ausgeräumt? Und welchen Weg schlägt der weltweit tätige Orden mit Völkerrechtssubjektstatus ein? Darüber gibt der alte und neue Großkanzler Albrecht von Boeselager nun erstmals Auskunft. Bericht: Mathilde Schwabeneder, Länge: 3 Minuten

70 Jahre „Kathpress“: Katholischer Journalismus mit Haltung

Am 18. November 1946 erschien die erste Aussendung der „Katholischen Pressezentrale“. In den 70 Jahren seither hat sich viel geändert, nicht nur der Name, der recht schnell auf „Kathpress“ geändert wurde. Heute beliefern die Journalistinnen und Journalisten der „Kathpress“ Zeitungen, Radio-, Online- und Fernsehredaktionen mit Meldungen aus der Welt der Religionen. Im Rahmen eines Festaktes in der Wiener Innenstadt feierten nun rund 250 Gäste das Jubiläum der katholischen Nachrichtenagentur. Festredner und Ehrengast des Abends war Pater Federico Lombardi, zehn Jahre lang – von 2006 bis 2016 - Leiter der Presseabteilung des Vatikan unter den Päpsten Benedikt XVI. und Franziskus. Lombardi und auch „Medienbischof“ Kardinal Christoph Schönborn betonten die Wichtigkeit eines kritischen und redlichen Journalismus, der für „Verlässlichkeit statt Propaganda“ stehe, so Schönborn. Die „Orientierung“ war bei diesem Festakt dabei und hat bei den Anwesenden u.a. nachgefragt, welche Herausforderungen „Fake News“ – also Falschmeldungen – und so genannte „alternative Fakten“ für Religion und Journalismus darstellen.

Bericht: Christoph Riedl-Daser, Länge: 5 Minuten