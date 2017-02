Mordkommission Istanbul - Im Zeichen des Taurus (2) Spannendes Finale des Zweiteilers

Durch das beherzte Eingreifen seines Kollegen Mustafa Tombul überlebt Kommissar Mehmet Özakin (Erol Sander) die Bombenexplosion in einem Touristencafé, Schriftsteller Cem Pascha hat leider nicht soviel Glück...

EROL SANDER

Erol Sander ("Die Liebe eines Priesters") spielt den smarten Ermittler Mehmet Özakin, eine Art „Brunetti von Istanbul“, der gegen das Verbrechen der Metropole am Bosporus ankämpft, aber auch gegen die Bürokratie und den Schlendrian seiner Landsleute. Dabei löst der passionierte Hobbykoch seine Fälle mit südländischem Charme und eckt permanent mit seinem Vorgesetzten an. Neben dem bewährten Ermittlerteam (Oscar Ortega Sánchez) ist Idil Üner erneut als Özakins Ehefrau Sevim zu sehen.

Für die Krimireihe "Mordkommission Istanbul" stand der gebürtige Türke Erol Sander das erste Mal in seiner Geburtsstadt Istanbul vor der Kamera.



