Ein Schloss am Wörthersee Verzwickte Verhältnisse

Elke Berger kehrt aus Paris an den Wörthersee zurück. Wider Erwarten sind die Bauarbeiten am Schlosshotel in vollem Gange. Leider muss Elke feststellen, dass sich ihr Bruder Leo in ihrer Abwesenheit mit Kramer zu dessen Gunsten arrangiert hat: Kramer ist bereits mit 50 Prozent am Schlosshotel beteiligt.