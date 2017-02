Mordkommission Istanbul - Im Zeichen des Taurus (1) Brisanter Krimi-Zweiteiler

Erstmals in der Geschichte der erfolgreichen Krimireihe am Bosporus erstreckt sich ein Fall über zwei Teile, die hintereinander gesendet werden. Die ORF-Zuseher dürfen sich also heute Abend auf insgesamt 190 Minuten geballter Spannung freuen!



Der erste Teil führt in das Milieu radikaler Islamisten und in die Welt des Waffenhandels: Um einen drohenden Bombenanschlag zu verhindern, soll Erol Sander alias Kommissar Özakin eng mit dem Geheimdienst unter Oberst Tarkan (Anatole Taubman - "Die Säulen der Erde") zusammenarbeiten. Die Ermittlungen führen ihn diesmal in ein Geflecht von dubiosen Geldflüssen und undurchsichtigen Beziehungen, in dem auch die Terroristenjäger nicht mit offenen Karten spielen.

Regisseur Bruno Grass inszenierte die spannende Geschichte, bei der ein charismatischer Schriftsteller eine Schlüsselrolle spielt. Auch das Privatleben der Özakins wird in dieser Doppelfolge ordentlich durcheinandergewirbelt.



Basierend auf den Figuren von Hülya Özkan schrieb Clemens Murath das Drehbuch und hält den Zuseher mit falschen Fährten und überraschenden Wendungen geschickt auf Trab.