Zeit im Bild

Von Trump erlassenes Einreiseverbot durch Richter gestoppt – dazu eine LIVE-Schaltung nach Washington / Massenproteste in Bukarest gehen weiter / Türkischer Tourismus dramatisch eingebrochen / Vorschau auf die Wahlen in Graz / Krebs-Erkrankungsrisiko steigt mit Alter / Anstellung für Menschen mit Behinderung. Firmen zahlen lieber Strafe. / Waffen bei Massenfestnahmen in Wien sichergestellt / „Il Trovatore“ mit Starbesetzung in der Staatsoper