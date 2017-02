Eco

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Neustart: wie die Regierung Jobs schaffen will

Mit einer neuen „Beschäftigungsaktion“ will die Regierung 20.000 Jobs für über 50-jährige Langzeitarbeitslose pro Jahr schaffen. Auch der Kündigungsschutz für Menschen über 50 wird gelockert. So will man Unternehmen dazu bringen, vermehrt ältere Arbeitnehmer anzustellen. Auch Betriebe, die zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, sollen Erleichterungen bei den Lohnnebenkosten erhalten. ECO hat ältere Arbeitnehmer, Arbeitslose und Unternehmer befragt was sie von den neuen Plänen halten. Bericht: Christina Kronaus und Emanuel Liedl