Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Morgen, am 4. Februar, ist Weltkrebstag. Aus diesem Anlass beschäftigen wir uns heute mit der richtigen Ernährung bei Krebs. Nicht alles, was wir für gesund erachten, ist auch für Krebspatienten während bestimmter Therapien gesund. Dazu begrüßen wir Claudia Raffenstetter, sie ist Diätologin und Ernährungsberaterin bei der Krebshilfe Wien und weiß, welche Lebensmittel wann angezeigt sind.

Morgen Samstag beginnen die Semesterferien im Osten, die anderen Regionen folgen in den nächsten Wochen. Und schon lange nicht mehr hat es zu dieser Zeit so viel Schnee gegeben wie heuer. Das lockt wiederum zahlreiche Wintersportler auf die heimischen Pisten. Und wenn Sie schon lange nichtmehr auf den Brettern gestanden sind: Hier haben wir ein paar Tipps für unvergessliches Skivergnügen.

Am Freitag wird bei uns immer gebacken. Wie schon vergangene Woche ist auch heute wieder die Grazer "Törtchenprinzessin", Konditormeisterin Suna Robatscher, bei uns. Sie zeigt uns heute, wie man eine Torte professionell einschlägt.

Nationalpark Kalkalpen - Rotwildforschungsprojekt

Um in der freien Natur einem Hirsch zu begegnen, muss man schon Glück haben. Man hört sie, vor allem im Herbst, in der Brunftzeit. Im Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich wurde jetzt ein vierjähriges Rotwilforschungsprojekt abgeschlossen. Dabei wurde das Wanderverhalten dieser prächtigen Tiere untersucht. Und das hat höchst überraschende Ergebnisse geliefert.