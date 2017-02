heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Ob Reiseveranstalter, oder Elektronikhersteller, Preisabsprachen und länderspezifische Preisgestaltungen scheinen laut EU weit verbreitet zu sein. Europäische Konsumenten haben womöglich jahrelang zu viel beim Onlineshopping bezahlt. Die EU leitete nun Ermittlungen gegen mehr als ein Dutzend großer Firmen ein. Kunden sollten aber aus allen Ländern die Möglichkeit haben, auf die jeweils günstigsten Angebote in anderen EU-Staaten zugreifen zu können. Elisabeth Lind fragt heute nach, ob diese Preisgestalungen wirklich legal sind.

Landraub

Nach dem Kinoerfolg kommt nun der Dokumentarfilm "Landraub" auch ins Fernsehen. In dieser Dokumentation geht es um brennende und zerstörte Dörfer, Mega-Einsatz von Chemie und riesige Monokulturen wegen der Profitinteressen von großen Konzernen.

Wir zeigen einen Ausschnitt aus diesem spannenden Film von Kurt Langbein und Christian Brüser, den Sie am Sonntag, 5. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2 sehen können.