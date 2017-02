Schlosshotel Orth Die Stunde der Sieger

Die Brüder Chris und Jochen nehmen am Gmundner Marathon teil. Doch ihr Verhältnis ist getrübt: Jochen will unbedingt, dass Chris in den Familienbetrieb einsteigt. Chris fühlt sich bevormundet. Bis er den tragischen Grund für Jochens Bitte erfährt.... Felix' Zukunft im Schlosshotel steht auf des Messers Schneide. Seine letzte Chance ist ein Besuch bei der Frankfurter Unternehmensleitung. Vinzenz fährt schwere Geschütze gegen Fanny auf: Sie soll auf ihre Schlosshotel-Anteile verzichten.....

Koproduktion ORF/ZDF