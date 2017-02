Universum History Eine Frau gegen Napoleon – Luise von Preußen

Die madonnenhafte Landesmutter

Sie blieb auch als Königin ihrem unbekümmerten Wesen treu und brachte sich in dem Männerstaat Preußen aktiv in die Politik ein: Sie und nicht ihr Ehemann trat dem mächtigsten Kriegsherrn ihrer Zeit entgegen – Napoleon Bonaparte. Beim legendären Treffen von Tilsit versuchte sie, ihm mildere Friedensbedingungen für Preußen abzuringen. Der Mythos einer madonnenhaften Landesmutter, der das Wohl ihres Landes über alles ging, währt bis heute, wie die „Universum History“-Dokumentation „Eine Frau gegen Napoleon – Luise von Preußen“ von Christian Twente und Michael Löseke am Freitag, dem 3. Februar, um 22.45 Uhr in ORF 2 zeigt.



Sie war schon als Mecklenburger Prinzessin eine Frohnatur – und blieb es auch, als sie 1793 durch ihre Heirat mit Friedrich Wilhelm zur Königin von Preußen avancierte. Dies und die Tatsache, dass ihre Ehe aus Liebe und nicht durch politisches Kalkül entstanden war, machte sie bei der Bevölkerung äußerst beliebt. Sie brachte frischen Wind in den starren preußischen Staat und war, obwohl sie Gleichheitsideale aus dem revolutionären Frankreich ablehnte, neugierig auf Fortschritt.