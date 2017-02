Die Barbara Karlich Show Spätes Mutterglück: Wo ist die Grenze?

Ellada, 54, Hausfrau aus Wien,

hat sich mit 48 Jahren, in einem durchaus erfüllten Leben die Frage gestellt „was nun weiter passiert." In ihrem erneuten späten Kinderwunsch fand sie ein Ziel, in das sie all ihre Liebe und Energie investieren konnte. "Nachdem unsere Versuche auf natürlichem Weg schwanger zu werden, nicht zum Ziel führten, beschloss ich mit meinem zehn Jahre jüngeren Mann, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen." Heute ist Ellada Mutter und Großmutter von Kindern im fast demselben Alter und hat kein Verständnis dafür, wenn Frauen meinen, dass sie aufgrund ihres Alters nicht mehr Mutter werden können. Ellada sagt: "Viele verwechseln dabei 'nicht können' mit 'nicht wollen'".