Sturm der Liebe Teil 2625

Da lacht Williams Sportlerherz! Nach einer gelungenen Operation scheinen an seinem verletzten Knie keine dauerhaften Schäden zurückzubleiben, also wird schon eifrig an Zukunftsplänen gebastelt. Während William überlegt, sich selbstständig zu machen, spielt sein Bruder ernsthaft mit dem Gedanken, ihn noch fester an den Fürstenhof zu binden. Desirée stehen insgeheim vor lauter Ärger die Haare zu Berge, als sie aufschnappt, dass Adrian die Hälfte seiner Hotelanteile an William abtreten möchte.