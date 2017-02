Am Schauplatz Die Liebe geht nicht in Pension

Was bleibt noch vom Leben, wenn man Pensionist und alleinstehend ist? Auf die Enkerl aufpassen, ein Diavortrag im Seniorenverein, hie und da ein Stammtischbesuch? Vielen ist das zu wenig. Was ist mit dem Abenteuer? Der Liebe? Die Leidenschaft verschwindet nicht, nur weil man 70 plus ist. Aber wie einen Partner finden?