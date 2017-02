heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Einige Male im Leben übersiedeln wir Österreicherinnen und Österreicher. Sei es wegen dem Job oder wegen sonstigen Lebensumständen. Doch der Weg aus der alten Wohnung, oder dem Haus, in das neue Zuhause kann ins Geld gehen. Maklerprovisionen, Kautionen, sonstige Bearbeitungsgebühren und schließlich auch das Übersiedlungsunternehmen müssen bezahlt werden. Vanessa Böttcher sieht sich heute an, welche Kosten auf einen zukommen können, wenn das Zuhause gewechselt werden.

Fluggastrechte

Ein junges Paar aus Wien heiratet und fliegt auf Hochzeitsreise. Was ein Traumurlaub werden sollte, wurde für die beiden zum Abtraumurlaub - ein Flugausfall. Danach ging so ziemlich alles schief, was schiefgehen kann. Nun will das junge Ehepaar eine Entschädigung von der Fluglinie, doch diese steht ihnen allerdings angeblich nicht zu. Benedict Feichtner hat die beiden besucht und sich den Fall schildern lassen.



Zu Gast im Studio ist Manfred Neubauer von der Arbeiterkammer Niederösterreich. Er ist mit den Europäischen Fluggastrechten bestens vertraut.