STÖCKL.

Zum 50-jährigen Bühnenjubiläum von Plácido Domingo gibt sich der Maestro die Ehre und spricht bei STÖCKL. über seine einzigartige Erfolgsgeschichte. Über 3.800 Vorstellungen hat der spanische Opernstar gegeben, 147 verschiedene Rollen verkörpert und 500 Mal als Dirigent gewirkt. Zwei Jahre hat er nun an seinem neuesten Projekt gearbeitet, einer Inszenierung von „AIDA“ als Stadion-Spektakel. Im Sommer wird die Verdi-Opern-Tour auch im Wiener Allianz Stadion zu sehen sein. Ein Umfeld, in dem sich der bekennende Fußballfan wohlfühlen dürfte. Warum Plácido Domingo Bühnen stets mit dem linken Fuß betritt, verrät er im Gespräch mit Barbara Stöckl.



Eigenheiten und Spleens großer Künstlern kennt Christian Kolonovits aus nächster Nähe. Als Komponist, Dirigent und Musikproduzent hat er mit Plácido Domingo, José Carreras und vielen weiteren Musikgrößten gearbeitet. Er schafft den Spagat zwischen Klassik und Popmusik wie kaum ein anderer, ist Wegbereiter des Austropop ebenso wie Opern-Komponist. Nach seiner Oper „El Juez“ arbeitet er nun an einem Musical: „Vivaldi - Die fünfte Jahreszeit“.



Alles Oper! – so lautet das Motto des diesjährigen Wiener Opernballs, der erstmals von Maria Großbauer organisiert wird. Die PR-Expertin fühlt sich in ihrer Rolle sichtlich wohl, ist als Philharmoniker-Tochter seit Kindertagen mit dem Opernhaus vertraut und hat für den Ball der Bälle viele Neuerungen geplant. Dennoch ist es eine herausfordernde Aufgabe für die Mutter eines kleinen Sohnes. Einiges hat sie in den letzten Monaten gelernt, u.a. Diplomatie und Durchsetzungsvermögen!



Luise Maria Sommer ist frisch gekürte Senioren-Gedächtnis-Weltmeisterin. Die 61-Jährige trainiert seit Jahren, wie man sich verschiedenste Dinge anhand von Geschichten besser merken kann und gibt ihr Wissen auch in Vorträgen und Seminaren weiter. Die Gedächtnistrainerin und Lehrerin zeigt in STÖCKL. ihr Können und verrät Tricks, wie jeder seine grauen Zellen herausfordern kann.