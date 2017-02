Schlosshotel Orth Freundinnen

Die Freundinnen Ilse und Monika feiern in Gmunden Geburtstag und ein Wiedersehen mit Eva. Doch die schöne Zeit wird bald durch ein tragisches Geständnis von Monika überschattet.



Vinzenz' Angriffe auf Fanny nehmen kein Ende. Felix will sie trösten, doch da ereilt ihn ein Anruf von Eva: Es geht um Ruth. Die Unternehmensleitung nimmt die Einsparungen im Schlosshotel selbst in die Hand und beginnt mit Personalkürzungen, deren erstes Opfer Sebastian ist.



Koproduktion ORF/ZDF