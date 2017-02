Pan Am Ich bin ein Berliner

Im Mittelpunkt der neuen Serie steht das aufregende Leben von Flugbegleiterinnen und Piloten an Bord der Düsenjets der glamourösen US-Fluglinie Pan Am. Mit dabei: Christina Ricci und Margot Robbie



Wer in den 60er Jahren etwas auf sich hielt, heuerte bei der US-amerikanischen Fluglinie Pan Am an. Wie keine andere Institution stand sie für Weltoffenheit, Glamour, Prestige und verkörperte die Sehnsucht und das moderne Frauenbild einer ganzen Generation. Hochemotionale Geschichten, authentisches Zeitkolorit und ein charismatischer Cast, darunter Hollywood-Hochkaräter Christina Ricci ("Die Addams Family"), Margot Robbie ("The Wolf of Wall Street") und Mike Vogel ("Under the Dome"), sind die Ingredienzen einer Dramaserie, die es perfekt versteht, diese Ära einzufangen.