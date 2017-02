Die Barbara Karlich Show Alt und Jung: Leben am Land ist wieder gefragt

Während es einerseits ländliche Gegenden gibt, aus denen immer mehr Menschen in die Städte abwandern und das Veröden ganzer Regionen festgestellt werden kann, gibt es andererseits auch immer mehr Einwohner von Großstädten, die es aufs Land, oder zumindest in die umliegenden ‚Speckgürtel’ der Städte, zieht. Sie schätzen die Nähe zur Natur und das beschauliche Leben in der dörflichen Gemeinschaft.

Marc Pircher, 38, Musiker aus Tirol,

ist mit seiner Musik um die ganze Welt gereist und hat dabei auch viele große Städte kennen gelernt. Er ist sich sicher: "Ich könnte nie in einer Großstadt leben, denn auch wenn mich zuhause öfter mal das Fernweh plagt, zieht es mich immer wieder zurück aufs Land."

Marc hat ein Haus in den Bergen, in dem er jede freie Minute und Zeit mit seiner Familie verbringt: "Ich genieße die Natur und die relaxte Atmosphäre am Land – da kann man dem Alltagsstress und der Stadt entfliehen." Marc stellt fest, dass am Land aber auch viel los ist und ist überzeugt: "Diese Action einerseits und die Erholung in der Natur andererseits, darin liegt ist für mich der Reiz. Die Mischung macht’s einfach."