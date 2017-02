heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Die Regierung hat sich also nach tagelangen Verhandlungen auf ein neues Programm geeinigt. Unter anderem soll die hohe Arbeitslosigkeit bekämpft werden. Das Paket hat ja den Schwerpunkt: Wirtschaft und Arbeit - was genau ist geplant? Dazu begrüßen wir bei uns Christoph Varga, den Leiter der ZiB-Wirtschaftsredaktion.

Wissen Sie was Skijöring ist? Ein Skifahrer wird dabei von einem Auto oder einem Motorrad über einen Rundkurs gezogen, auf Schnee selbstverständlich. Beonders interessant wird es, wenn Pferde den Skifahrer ziehen. Im Südwesten von Oberösterreich, hat man diese Art der Freizeitbeschäftigung wieder entdeckt.

Lugners Opernballgast

Er versteht es wie kein anderer, von sich reden zu machen: Baumeister Richard Lugner. Alljährlich zur Opernballzeit ist er in seinem Element. Heute vormittag wurde in einer Pressekonferenz das Geheimnis gelüftet, mit welchem Stargast Richard Lugner beim Opernball am 23. Februar antanzen wird. Lisbeth Bischoff war für uns dabei.