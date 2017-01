WELTjournal Europa - Generation Dschihad

Nach der Festnahme von 14 Terror-Verdächtigen in Wien und Graz vorige Woche sowie der eines 17-jährigen Wieners und eines 21-jährigen Deutschen wenige Tage zuvor laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Einige geben selbst an, Kontakte zur Terrormiliz IS zu haben. Bis zu 5000 junge Europäer sind als Kämpfer für den IS nach Syrien und in den Irak gereist. Sie sollen dort ausgebildet worden sein, um den Terror nach Europa zu bringen. Ein Drittel von ihnen ist nach EU-Schätzungen wieder zurückgekehrt.