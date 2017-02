heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Fast die Hälfte der in Österreich beschäftigten Frauen befinden sich in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis. Doch gerade bei diesem Beschäftigungsmodell gibt es manches zu beachten. Besonders bei jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann sich das auf die Pensionsansprüche auswirken. Vanessa Böttcher beschäftigt sich heute mit dem Thema Teilzeitarbeit, das viele Menschen betrifft.

Glühlampen bei Fahrzeugen

Ein Autobesitzer aus dem Burgenland staunte nicht schlecht, als er den Kostenvoranschlag für den Tausch einer Lampe am Scheinwerfer seines Wagens sah: Mehr als 400 Euro sollte er dafür in der Markenwerkstatt bezahlen, weil umfangreiche Zerlegungsarbeiten nötig seien, um an die Xenon-Leuchte zu kommen. Schließlich nahm der technische Laie die Sache selbst in die Hand und der Wechsel war in fünf Minuten ohne Werkzeug erledigt. Dadurch sparte er sich an die 300 Euro. Ein nachahmenswertes Beispiel oder dürfen Xenon-Lampen nur von Profis gewechselt werden? Markus Waibel hat sich erkundigt, ob dadurch eventuelle Garantieansprüche verloren gehen.