Die Barbara Karlich Show Ich habe meinen Partner erst lieben gelernt

lebt zurzeit als Single und ist noch auf der Suche nach seiner großen Liebe. Er hatte schon zahlreiche Beziehungen und hat auch einmal versucht, die Liebe zu einer ehemaligen Lebensgefährtin zu intensivieren. "Ich wollte unsere Partnerschaft mit einer Hochzeit retten, das war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Meiner Meinung nach muss es von Anfang an passen. Es sollten schon am Beziehungsanfang keine Reibungspunkte vorhanden sein, denn Liebe kann man nicht lernen."

Patricia, 44, Putzfrau aus Wien,

hat ihren Ehemann in der Kirche kennengelernt. Die gebürtige Brasilianerin erzählt, wie sie ihren Hannes zur Beziehung und sogar zur Heirat "überreden" konnte. „Als ich ihn sah, war ich sofort verliebt, aber es gehört ja mehr dazu. Ein Erfolgsrezept ist, immer an der Liebe zu arbeiten. So liebe ich meinen Mann auch jeden Tag noch mehr." Patricia meint: "Mit Konsequenz und Geduld habe ich es geschafft, meinen Mann überzeugen zu können. Unsere Liebe ist heute so stark wie noch nie. Durch unsere gemeinsame Tochter ist unser Zusammenhalt noch stärker geworden."