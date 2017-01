kreuz und quer Stille über der Stadt - Die Turmeremiten

Eigentlich war es gedacht als Beitrag zum kulturellen Programm während des Jahres als Linz Kulturhauptstadt war. Aufgrund des großen Interesses, hat man das Projekt weiter geführt. 87 EremitInnen haben seit November 2008 das Angebot der Diözese Linz genutzt und jeweils eine Woche in der Türmerstube im Linzer Mariendom verbracht. Eine Woche – vollkommen zurückgezogen – abgeschieden – Eremiten-Dasein erleben: Was macht den Reiz aus? Weshalb sehnt sich der Mensch von heute nach Rückzug aus dem gewohnten Leben? Will eine Woche ausbrechen und das Eremiten-Dasein erproben? Was verändert sich nach einer Woche Abgeschiedenheit? Sind das die neuen Angebote mit denen die Kirche punkten kann?