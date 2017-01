heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Insolvenzen

Mit dem neuen Plan der Bundesregierung soll auch das Insolvenzrecht reformiert werden. Die geplanten Änderungen am Privatkonkurs helfen betroffenen Überschuldeten und ihren Familien, meint die Schuldnerberatung.

Menschen mit niedrigem Einkommen und jene mit sehr hohen Schulden (vor allem gescheiterte Selbstständige) waren bisher vom Privatkonkurs aufgrund der Mindestquote ausgeschlossen. Künftig sollen auch diese wieder schneller an einem geregelten Leben teilnehmen können.

Was die Änderungen im Detail betreffen, das hast sich Judith Langasch erklären lassen.