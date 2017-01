Wiederholung am 01.02.2017, 04:36

heute leben

Eisalarm in OÖ | Verschleierung | Kochen: Muscheln | Chinesisches Neujahr | Universum: Geheimnisvolles Indien – Teil 2 | Jägerball | Naturkosmetik | Präsentation: Maximilian | Stargäste: Bernhard Schir und Maria Köstlinger

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Eisalarm in OÖ Nach dem Frost der vergangenen Wochen hieß es heute vor allem für die Autofahrer Regen, Schnee und Eis. Spiegelglatte Fahrbahnen, vereiste Windschutzscheiben, das alles hat dazu geführt, dass man am Weg zur Arbeit mehr Zeit als sonst einplanen musste. Auch im Raum Voralpenkreuz, Linz und Mühlviertel war die Autobahnmeisterei im Dauereinsatz. Verena Pawel war für uns mit dem Streufahrzeug mitten im Geschehen.

Verschleierung Die Regierung hat sich jetzt also darauf geeinigt, dass die Vollverschleierung im öffentlichen Raum verboten wird.

Kopftuch, Gesichtsschleier und die Ganz-Körperverhüllung muslimischer Frauen war ja immer wieder Anlass für öffentliche Auseinandersetzungen in der Vergangenheit. Aber was sind eigentlich die Anfänge und kulturhistorischen Hintergründe der islamischen Verschleierung? Der Islamwissenschaftler Florian Schwarz von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat darauf einige recht interessante Antworten.

Kochen: Muscheln Mittlerweile bekommt man Muscheln das ganze Jahr über tiefgekühlt, aber die Hauptsaison ist jetzt in der kalten Jahreszeit, da sind sie am fleischigsten und besten. Haubenkoch Norbert Payr, vom Gasthof zum lustigen Bauern in Zeiselmauer ist heute wieder bei uns und zeigt die klassische Variante mit Weißweinsud.

Chinesisches Neujahr China feiert diese Woche das Jahr des Hahnes. Das Fest hat letzten Samstag begonnen und zieht sich über die ganze Woche. In China sind hunderte Millionen Menschen unterwegs, um aus den großen Städten rechtzeitig zurück ins Dorf zu kommen, wo dann alle Generation um den Tisch sitzen. ORF-Asienkorrespondent Raimund Löw hat das Neujahrsfest im hohen Norden Chinas erlebt, in der an Sibirien grenzenden Stadt Harbin, die wegen ihres jährlichen Eisfestivals bekannt ist.

Universum: Geheimnisvolles Indien – Teil 2 Auch in Indien werden Tiere in freier Wildbahn immer weiter zurückgedrängt, doch die Natur ist seit Alters her mit den Traditionen und dem Leben der Menschen so stark verwoben, dass es ihr dennoch gelingt, sich zu behaupten.

Jägerball Er hat Tradition und wird von Jahr zu Jahr beliebter, der Jägerball der gestern Abend in der Hofburg, in den Redoutensälen und der spanischen Hofreitschule stattfand. Fast 7.000 Gäste, so viel wie nie zuvor, genossen einen glanzvollen Ballabend. Zum großen Halali, der Pirsch und dem genussvollen Abend wurde übrigens bereits im zum 96.mal gebeten.

Naturkosmetik Probiotische Joghurts stehen im Moment in fast allen Kühlschränken. Das Fermentieren, also haltbar machen, von Gemüse ist derzeit voll im Trend. Aber: auch in der Naturkosmetik finden gute Mikroorganismen und Bakterien ihren Einsatz.

Präsentation: Maximilian Im ORF/ ZDF Dreiteiler "Maximilian" wird die Macht- und Liebesgeschichte von Maximilian I. und Maria von Burgund unter der Regie von Andreas Prochaska neu zum Leben erweckt. Stars wie Tobias Moretti und EX-Buhlschaft Miriam Fussenegger sind ebenso zu sehen wie der junge Hauptdarsteller Jannis Niewöhner als Maximilian.

Stargäste: Bernhard Schir und Maria Köstlinger HEILIGABEND - Es ist eine stargespickte Josefstadt-Premiere: eine Geschichte von Daniel Kehlmann, unter der Regie von Herbert Föttinger, auf der Bühne Maria Köstlinger und Bernhard Schir und auch das Thema ist brisant: ein geplanter Terrorakt am Heiligen Abend - Spannung garantiert.