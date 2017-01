Die Barbara Karlich Show Umweltschutz: Alles nur Schwindel?

So vielschichtig unsere Umwelt ist, so vielfältig sind die Maßnahmen, die gefordert werden, um sie vor Zerstörung zu schützen. Doch welche sind wirklich sinnvoll, was wirkt tatsächlich nachhaltig? Muss man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man ein Plastiksackerl beim Diskonter kauft, lieber Glühbirnen verwendet als kalte Led-Lampen und nach einem anstrengenden Arbeitstag lieber ein heißes Bad genießt als eine lauwarme Dusche?