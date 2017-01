Brothers - Zwei Brüder. Eine Liebe ("Brothers") Berührendes Heimkehrer-Drama

Inhalt

Captain Sam Cahill ist als liebender Ehemann der bezaubernden Grace, sorgenvoller Vater und Kriegsheld der Stolz seiner Eltern. Im Gegensatz dazu wird sein gerade aus der Haft entlassener Bruder Tommy als Verlierertyp geächtet. Die tragische Nachricht, dass Sam bei seinem Einsatz in Afghanistan gefallen sein soll, scheint dies zu ändern. Liebevoll kümmert sich Tommy um die hinterbliebene Familie seines Bruders. Plötzlich kehrt Sam jedoch zurück. Traumatisiert von den schrecklichen Erlebnissen in der Gefangenschaft bei den Taliban, versucht er wieder in sein Leben zu finden.



(In Stereo-Surround-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)