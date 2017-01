Zeit im Bild

Über die Regierungserklärung gibt es heute eine namentliche Abstimmung im Nationalrat / Privatkonkurse sollen in Zukunft in kürzerer Zeit möglich sein / 562.000 haben das CETA-Volksbegehren unterschrieben / Trump feuert die Justizministerin / Brexit-Debatte im englischen Parlament / Eine Reportage aus dem eroberten Ost-Mossul / ORF-Dreiteiler „Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe“ / Österreich verwandelt sich in einen Eislaufplatz – zahlreiche Verkehrsunfälle