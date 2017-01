heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Blitzeis

Im Laufe des heutigen Abends und in der Nacht steigt die Gefahr von Blitzeis. In kürzester Zeit kann sich durch Schnee und Regen, der auf die gefrorene Fahrban fällt, eine Eisschicht bilden. Aber auch in der Natur kann so ein Eisregen schwere Schäden anrichten. Das letzte große Ereignis war im Jahr 2014.

Judith Langasch erkundigt sich heute, welche Gefahr von dem bevorsthenden Wetterumschung und seinen Begleiterscheinungen ausgeht.