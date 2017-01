heute leben

1. Woche Donald Trump | Kraftwerk Dürnrohr | Medizin: Kreuzbandverletzung | Männer und ihre Schnauzbärte | Waldkindergarten | New Media Coach: Lena Doppel | Kristallzauber Seefeld | Mein Freund auf vier Pfoten: Theo | Stargäste: Andreas Lichtenberger und Frank Winkels

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

1. Woche Donald Trump Die erste Arbeitswoche des neuen US Präsidenten hat eines gezeigt: Donald Trump macht offenbar ernst mit allem, was er im Wahlkampf angekündigt hat: Er hat in kürzester Zeit so viele Dekrete unterschrieben, dass ihm wohl öfter die Tinte ausgegangen sein dürfte. Was hat Amerika, was hat die Welt da jetzt zu erwarten? Andreas Pfeifer ist bei uns, Leiter der Zeit im Bild Außenpolitik.

Kraftwerk Dürnrohr

Medizin: Kreuzbandverletzung Kreuzbandverletzungen zählen zu den häufigsten Knieverletzungen überhaupt. Zwar muss nicht jeder Kreuzbandriss operativ versorgt werden. Bei sportlich aktiven Menschen ist eine Operation aber in jedem Fall angezeigt. Im Orthopädischen Spital Speising in Wien versucht man, den Heilungsprozess nach einem Kreuzband-Riss mit einer ganz neuen OP-Methode zu verkürzen. "heute leben" hat sich diese neue Möglichkeit, bei der die Sehnen, die das Kreuzband ersetzen sollen, nicht mehr vollständig aus dem Körper entnommen werden, im OP-Saal angeschaut. Unfallchirurg und Kniespezialist Doz. Dr. Patrick Weninger ist außerdem live zu Gast im Studio.

Buchtipp:



Patrick Weninger & Lena Hirtler

"100 Fragen und Antworten zum schmerzhaften Knie"

Goldegg-Verlag



Patrick Weninger

"Mein Knie - endlich wieder schmrezfrei"

Maudrich-Verlag

Männer und ihre Schnauzbärte Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: die Schnauzbärte sind wieder zurück! Nach langen Jahren der Haarlosigkeit, war es zuerst der Vollbart der wieder salonfähig wurde, vor allem auch bei den jungen Männern und neuerdings sieht man den Oberlippenbart wieder auf den Titelblättern von Modezeitschriften, und bei Sportlern und bei Musikern.

Waldkindergarten Der Jänner heuer hatte es ja in sich. Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Und das über Wochen. Was machen da so genannte Waldkindergärten, wo sich die Kinder das ganze Jahr über im Freien verbringen? Es macht den Kindern nichts aus, wie wir in einem Waldkindergarten in Oberösterreich hautnah erlebt haben.

New Media Coach: Lena Doppel Sie werden installiert um Sicherheit zu gewähren, ein Antivirenprogramm soll den Computer vor schädlicher Software schützen. Im ideal Fall kann sie Schadsoftware erkennen, sie blockieren und beseitigen. Doch nun stellt sich die Frage, ob diese Antivirenprogramme auch wirklich das tun können was sie versprechen. Genau ein Thema für unseren New Media Coach Lena Doppel.

Kristallzauber Seefeld Zum siebenten Mal lädt Entertainer Gregor Glanz zum Kristallzauber in seine Heimat Seefeld in Tirol. Das Winter-Open-Air mit zahlreichen Gästen. Heuer unter anderen George McCrae und Johnny Logan. Am Samstag ist der Höhepunkt des dreitägigen Festes das nach wie vor bei freiem Eintritt stattfindet.

Mein Freund auf vier Pfoten: Theo Diesmal besucht "heute leben" in der Reihe mein "Freund auf 4 Pfoten" den Hund Theo. Seit 6 Jahren treuer Begleiter der Schweizer Sängerin Francine Jordi.

Stargäste: Andreas Lichtenberger und Frank Winkels Sie waren ein legendäres Streitpaar und Hauptfiguren vieler Erzählungen, Filme und nun eines Musicals: Der katholische Priester Don Camillo und der kommunistische Bürgermeister Peppone. Die beiden Hauptdarsteller des gleichnamigen Musicals Andreas Lichtenberger und Frank Winkels sind live bei uns im Studio.