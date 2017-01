Bewusst gesund - Das Magazin

*Gendefekt – eingeschränktes Hören und Sehen durch Ushersyndrom

*Haferbrei – gesundes Frühstück im Trend

*Neue Beweglichkeit – Steife Gelenke mobilisieren

Gendefekt – eingeschränktes Hören und Sehen durch Ushersyndrom Ein bis zwei von tausend Kindern werden in Österreich mit einer Hörschädigung geboren, der häufigsten Beeinträchtigung von Neugeborenen. Ganz selten kann es vorkommen, dass sich später auch eine Sehbeeinträchtigung entwickelt. Ursache ist bei der Hälfte der Betroffenen ein Gendefekt, das Usher-Syndrom. In Österreich sind davon geschätzte 1.200 Menschen betroffen. Wichtig ist möglichst früh mit einem Gentest die angeborene Krankheit zu diagnostizieren. Denn zumindest die Hörbeeinträchtigung kann heute mit modernen Hörgeräten oder Cochlea Implantaten sehr gut behandelt werden. Gegen den fortschreitenden Funktionsverlust der Netzhaut gibt es zwar noch keine zugelassene Therapie, doch in Studien werden bereits Therapieansätze getestet. Besonders vielversprechend ist eine Gentherapie, bei der das korrekte Gen unter die Netzhaut injiziert und so der Sehverlust zumindest gestoppt wird.



Gestaltung: Sylvia Unterdorfer

Haferbrei – gesundes Frühstück im Trend Immer mehr Cafes und Restaurants haben Porridge auf ihrer Frühstückskarte. Dieser kulinarische Trend macht aus gesundheitlicher Sicht durchaus Sinn, denn Porridge ist im Wesentlichen nichts anderes als der gute alte Haferbrei, der in unseren Breiten – zu Unrecht – vom Speiseplan verschwunden ist. Gekochte Haferflocken – also Porridge – enthalten jede Menge Nährstoffe wie gesunde Fette und Eiweiße, Vitamine, Ballaststoffe sowie jede Menge Kohlehydrate in ihrer gesündesten Variante. Nicht nur die Kohlehydrate im Hafer, sondern auch die Ballaststoffe in dieser alten Getreidesorte haben gesundheitlich besonders positive Eigenschaften und machen die alte Getreidesorte extrem verdauungsfreundlich; und sogar die sprichwörtliche britische Gelassenheit könnte mit dem Hafer zu tun haben. Er ist nämlich, nach Meinung der Fachleute, auch pure Nervennahrung.



Gestaltung: Christian Kugler

Neue Beweglichkeit – Steife Gelenke mobilisieren Viele Menschen haben eine ganze Reihe von natürlichen Bewegungsabläufen verlernt – sei es als Folge einer Verletzung oder einfach weil sie sich viel zu wenig bewegen. Aus Australien und den USA kommt jetzt ein neuer Trend in Fitness und Therapie, der helfen soll, verlernte Bewegungen wieder zu erlernen. Die Bezeichnungen sind neudeutsch und lauten: Repattering, Crawling, Animal Movement, die Methoden selbst sind oft ganz einfach und simpel. Sie arbeiten mit der Reduzierung auf Kreisbewegungen in den natürlichen Körperachsen, evolutionär vorgegebenen Abfolgen und Anklängen an die Kindheit, als wir alle die Grundvoraussetzungen des aufrechten Ganges erlernten.



Gestaltung: Christian Kugler