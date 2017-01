Bürgeranwalt

Ein angeblich bewohnter Geräteschuppen stört Nachbarn, eine abgebrannte Pizzeria, für die die Versicherung nicht bezahlen will und in der Geschichte "Falsch versichert" gibt es ein endgültiges Urteil - das sind die Themen der nächsten Sendung.

Ein Nachbarschaftsstreit in Niederösterreich beschäftigt sich mit einer angeblichen konsenswidrigen Nutzung eines Nebengebäudes an der Grundstückgrenze zu Familie S. Die Nachbarn hätten statt eines dort erlaubten Geräteschuppens ein Objekt errichtet, das einem kleinen Wohnhaus verblüffend ähnlich sieht.

Im Februar 2012 wurde eine Pizzeria in Petronell in Niederösterreich von Einbrechern in Brand gesteckt, der Schaden für die Lokalbetreiberin betrug mehr als 100.000 Euro. Die Versicherung der Betroffenen wollte zunächst gar keinen Schadenersatz leisten. Nachdem sie "dem Grunde nach" zur Zahlung verpflichtet wurde, streitet man über die Höhe der Kosten.

FALSCH VERSICHERT Nachgefragt

Ein gerade im Ausbau begriffenes Wohnhaus in Wattenberg in Tirol war 2013 abgebrannt.



Der Hausbesitzer wähnte sich gut und richtig versichert, das stellte sich jedoch als Irrtum heraus. Die Versicherung wollte nur einen Bruchteil des Schadens bezahlen.



Ein jahrelanger Streit vor Gericht um die ganze Schadenssumme war die Folge. Was hat sich in dieser Angelegenheit getan?