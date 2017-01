Sturm der Liebe Teil 2621

Desirée hat heimlich gefälschte Aufnahmen in Claras Werbeclip gemischt. Ihnen zufolge soll Adrian Clara unter vier Augen seine Liebe gestanden haben. Während William noch überlegt, wie er auf diese Entdeckung reagiert, hadert Nils damit, Charlotte zuliebe einen Neuanfang in Afrika zu wagen. Ihm liegt immer noch die Liebesnacht mit Natascha im Magen. Als Charlotte Nils entgegenkommt und vorschlägt, statt einer Farm ein kleines Hotel in Tansania zu eröffnen, verstärken sich seine Schuldgefühle nur noch.