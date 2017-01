Rosamunde Pilcher: Preis der Liebe

Henry Fahrland nimmt ein verlockendes Jobangebot von seinem Gönner Jack Morgan an. Gemeinsam mit seiner Frau Allison und Tochter Jenny zieht er aufs Land. Während Henry nur an seinen Vorteil denkt, fühlt sich Allison wegen der starken Abhängigkeit von den Morgans zunehmend unwohl in ihrer Haut. Aller Ärger ist verflogen, als sich ihre Wege mit dem Amerikaner Christopher kreuzen, der einen Knochenmarkspender für seinen Sohn sucht. Mehr und mehr verfällt Allison diesem warmherzigen Mann.



Koproduktion ZDF/ORF