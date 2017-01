Der Bulle von Tölz - Der Kartoffelkönig

Mit gewohnt bayerischem Flair inszenierte Bullen-Regisseur Wolfgang F. Henschel eine weitere Folge der erfolgreichen Krimi-Reihe mit Ottfried Fischer . In ihrem heutigen Fall gehen Benno Berghammer und Nadine Richter ( Katharina Abt ) den Mord an Kartoffelzüchter Toni Angermeier nach, der einst Star beim Tölzer Knabenchor gewesen war und bis zu seinem Tod eine Vorliebe für den Chor hatte. Doch Angermeier war in dem Ort nicht gerade beliebt. Insbesondere die Landwirtin Bettina Lösl ist nicht gut auf den Kartoffelzüchter zu sprechen. Aber auch der Agraringenieur Kern erscheint verdächtig, weil er Angermeier seinen Chefposten neidet.

Inhalt

Toni Angermeier, Kartoffelzüchter und leidenschaftlicher Chorsänger, wird tot in einem seiner Gewächshäuser gefunden. Scheinbar weint dem Opfer niemand eine Träne nach. Weder die eigene Ehefrau, noch Landwirtin und Konkurrentin Bettina Lösel. Agraringenieur Kern hat ohnedies seit langem am Stuhl seines Chefs gesägt und Prälat Hinter kommt wegen einer ominösen Geldspende an die Kirche ebenfalls in Erklärungsnot. Benno, der gerade von Tanti Anni belagert wird, ermittelt.