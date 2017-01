Zurück zur Natur Das Gesäuse

Das Gesäuse bildet mit schroffen Kalkgipfeln den nordöstlichen Teil der Ennstaler Alpen in der Steiermark. 2002 wurde ein großer Teil des Gesäuses zum Nationalpark erklärt. Zurück zur Natur macht sich auf und entdeckt den Hof von Elke Pichler, auf dem sie mit ihren Schafen lebt. Eine ganz besondere Herangehensweise ans Möbeldesignen hat Ulrich Schober. Bei Wolfgang Scheiblechner dreht sich alles ums Kunstschmieden. Die Stangls sind auch im Winter unterwegs, um Kräuter für Tees und anderes zu sammeln. Maggie Entenfellner bäckt mit Sandra Stangl Kräuterbusserln.

Kräuterbergbauernhof - Sandra und Gerhard Stangl

Sandra Stangl wurde die Liebe zu den Wildpflanzen schon in die Wieg gelegt. Ihr Mann Gerhard teilt ihre Leidenschaft. Er ist ausgebildeter Kräuterpädagoge. Gemeinsam sammeln sie Kräuter, die rund um ihren Hof oder in der 99 Meter langen Kräuterspirale wachsen. Dei Pflanzen werden zu Tees, Schnäpsen oder Kosmetikprodukten weiter verarbeitet. In Zurück zur Natur mischen sie außerdem eine Räuchermischung aus Waldengelwurz, Beifuss und feingehacktem Alant.



Lainbach 25

8931 Landl

0664 73839445

stangl@kraeuterbergbauer.at

www.kraeuterbergbauer.at