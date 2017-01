Zurück zur Natur Gesäuse

Maggie Entenfellner zeigt diesmal das Gesäuse und seine Bewohner, unter schroffen Berggipfeln und an rauschendem Wildwasser. Maggie ist bei Elke Pichler zu Besuch. Sie fertigt aus Schafwolle Schönes und Nützliches, z.B. eine Sitzunterlage zum Wandern.Möbelstücke, inspiriert durch die Natur der Region, gibt es in der Tischlerei von Ulrich Schober und Stefan Winter. Ganz tief im Gesäuse, in Lainbach, abseits von befahrenen Straßen liegt der Bergbauernhof von Sandra und Gerhard Stangl. Das Ehepaar hat sich hier auf den Anbau von Bergkräutern spezialisiert.

Am Rande des Gesäuses, in Palfau, in der Kunstschmiede von Wolfgang Scheiblechner, dreht sich alles um Messer aus Damaszener Stahl. Wolfgang schmiedet aus neun Schichten Eisen und Stahl eine Damszener Messerklinge. Ein traditionsreiches Handwerk, das ihn schon lange begleitet und fasziniert.