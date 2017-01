Heimat Fremde Heimat Heimat Fremde Heimat

Mit dem Vorschlag, muslimischen Frauen im öffentlichen Dienst das Tragen eines Kopftuches verbieten zu wollen, hat Integrationsminister Sebastian Kurz für Aufregung gesorgt. Vor allem beim Schulpersonal sei das Kopftuch unerwünscht, weil es - so Kurz - dort um die "Vorbildwirkung und Einflussnahme auf junge Menschen" gehe.

Seit November 2016 im Betrieb, bietet das Schulhaus in Stockerau, in Niederösterreich, auch nicht mehr schulpflichtigen Jugendlichen die Möglichkeit einen Pflichtschulabschluss zu erlangen. Doch in der Flüchtlingsschule haben derzeit nur 50 Jugendliche Platz. Cedomira Schlapper berichtet.