Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Angelobung

Am Donnerstag ist Alexander van der Bellen in der Bundesversammlung als 9. Präsident der Zweiten Republik angelobt worden. In seiner Antrittsrede hat er für Zuversicht in einer Zeit der Veränderung plädiert, beschwor den Zusammenhalt im Lande, verwies auf das gemeinsame Wertefundament und verlangte der Politik "Ergebnisse" ab. Van der Bellen betonte die Brückenbauer-Rolle Österreichs und die Wichtigkeit der Neutralität ebenso, wie die fundamentale Bedeutung der Europäischen Union. Bezogen auf den Holocaust sagte er, "Österreicher gehörten zu den Opfern, aber auch zu den Tätern". Maximilian Biegler über die erste Rede Van der Bellens als Staatsoberhaupt und die ersten Stunden mit dem Bundesheer, den Tiroler Schützen und Gespräche mit Österreichern.