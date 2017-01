Zeit im Bild

Seit Mittag tagt wieder die große Runde im Bundeskanzleramt - dazu eine Liveschaltung ins Bundeskanzleramt / Ein Rückblick auf die Entfremdung der Koalition - dazu eine Liveanalyse im Studio / Proteste gegen das Einreiseverbot von Trump gegen Muslime / Auch Österreicher sind von dem Einreiseverbot betroffen / Der Rechnungshof kritisiert, dass die Lehrerfortbildung nicht in den Ferien stattfindet / Das Bruckner-Orchester Linz beginnt seine US-Tournee in New York / Die Gasleitung jener Wohnung, die geräumt werden hätte sollen, war manipuliert, daher kam es zur Explosion